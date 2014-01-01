Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом мотивирующих плакатов, посвящённый СЧАСТЬЮ и путям его достижения.

Счастье – это самое главное наше желание. Ведь хотим мы не машину, квартиру, работу и много денег, а именно стать счастливым. Счастье – это некий призрак, который так хочется поймать и обладать им. Люди гоняются за счастьем, не понимая, что именно является счастьем для них.

Человек счастлив или несчастлив не потому, что имеет, и не благодаря тому, кем является или где находится. Состояние определяется тем, что человек об этом думает. Чем сильнее желание счастья, тем труднее его обрести. Несчастным человека делает не отсутствие чего-то, а привычка сравнивать с тем, что имеют другие.

Мотивационный плакат – постер, вдохновляющий человека на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивирующего плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Новый альбом мотивирующих плакатов «СЧАСТЬЕ» содержит цифровые картины, посвящённые посвящённые тому, к чему мы все стремимся и без чего не представляем себя, тому мерилу нашей жизни, которое существует абсолютно для всех и которое все понимают абсолютно по-разному – УСПЕХУ. Настоящий успех – это достижение высот в разных сферах жизни и гармоничное их сочетание. Жизнь коротка и нужно найти время и определить, что лично для тебя по-настоящему важно, а чем можно пренебречь.

Просмотреть мотивационные постеры можно на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Постеры-мотиваторы альбома «СЧАСТЬЕ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем мотивирующий плакат может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивационные постеры, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект YES!PRESENTATION постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект YES!PRESENTATION рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.