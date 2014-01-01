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YES ! PRESENTATION|ПРЕСС-ЦЕНТР|Ксения Собчак – избранные мысли начинающего политика
Ксения Собчак – избранные мысли начинающего политика

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет альбом постеров-мотиваторов, посвящённый избранным мыслям начинающего политика – Ксении Собчак.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16

Ксения Собчак – начинающий политик, «женщина трудной судьбы» с богатым и разнообразным жизненным опытом, позволяющим претендовать на высший государственный пост.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16

Появление Ксении Собчак на политическом небосклоне, безусловно, добавило новые краски на безжизненно выцветшее блёклое полотно оппозиционно-либеральных течений. Прежние лидеры оппозиции совсем выдохлись – жизнь требует появления новых персонажей.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16

Альбом мотивирующих плакатов «Ксения СОБЧАК» содержит цифровые картины, посвящённые очень откровенным высказываниям кандидата в президенты – Ксении Собчак.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16

Мотивирующие плакаты альбома «Ксения СОБЧАК» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 16




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