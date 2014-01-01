Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом мотивационных постеров, посвящённый важнейшему искусству достижения целей – ПОЛИТИКЕ.

Политика – обширная и сложная система взаимодействия, от эффективного функционирования элементов которой напрямую зависит существование и благополучие общества. Политика – это способ совместного решения проблем и единственная альтернатива войне.

Политика играет значительную роль в развитии – обеспечивает стабильность и целостность общества, обеспечивает эффективность всех видов общественной деятельности, регулирует и управляет общественными интересами. Политика вовлекает население в социальную жизнь, создаёт права и свободы личности, является гарантом их соблюдения.

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Альбом мотивирующих плакатов «ПОЛИТИКА» содержит цифровые картины, посвящённые общим принципам действий и принятия решений для достижение целей или выполнение задач – политике. Политика указывает направления, которым нужно следовать, объясняет, каким образом должны быть достигнуты цели, в то же время оставляя известную свободу действий.

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты альбома «ПОЛИТИКА» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект YES!PRESENTATION постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

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