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YES ! PRESENTATION|ПРЕСС-ЦЕНТР|ЗАКОН – альбом мотивирующих плакатов об основах любого правового государства
ЗАКОН – альбом мотивирующих плакатов об основах любого правового государства

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом мотивационных постеров, посвящённый условию существования любого современного правового государства – ЗАКОНУ.

Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01

Закон – некоторый набор обязательных норм и правил, регламентирующих отношения между отдельными представителями общества, а также их взаимодействие с самой государственной властью. По сути, закон – модель поведения общего характера, обязательная для исполнения всеми лицами.

Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01

Закон – нормативное выражение народной воли в результате согласования разных социальных интересов. Он регулирует наиболее важные отношения, возникающие в обществе, с точки зрения потребностей и интересов населения.

Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01

Альбом мотивирующих плакатов «ЗАКОН» содержит цифровые картины, основному инструменту правовой системы государства, служащему для контроля над отношениями в обществе, среди гражданского населения и учреждений различного уровня – закону. Именно закон служит для того, чтобы общество не скатилось в хаос и анархию, где царит исключительно право сильного.

Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01

Мотивирующие плакаты альбома «ЗАКОН» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01


Мотивирующие плакаты по теме ЗАКОН - Альбом 01




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