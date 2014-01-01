Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новое направление цифровой графики, основанное на выполнении рисунка в быстром темпе – скетчинг.

Скетчинг – это техника рисования быстрых рисунков, одно из самостоятельных художественных направлений в современном искусстве.

Скетч-иллюстрация – законченное, продуманное, самостоятельное произведение, которое может быть оформлено в раму, может использоваться в печатной продукции.

Просмотреть некоторые примеры реализации данного направления цифровой графики можно на странице СКЕТЧИНГ проекта ПИКЧЕРС.

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Цифровые картины, выполненные в технике скетчинга являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Больше информации о скетчинге вы можете получить на тематической странице СКЕТЧИНГ проекта ИНФОРМДИЗАЙН.

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