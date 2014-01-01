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YES ! PRESENTATION|ПРЕСС-ЦЕНТР| ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ – акварельный альбом образцов сакральной архитектуры
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ – акварельный альбом образцов сакральной архитектуры

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом акварелей, посвящённый одному из важнейших разделов религиозной архитектуры – православным храмам.

православный храм

Главные принципы, лежащие в основе архитектуры православного храма, глубоко символичны. Купол, икона, крест – три главных сущностных элемента православной церкви.

православный храм

Храмы на Руси строились в разных стилях: от деревянного зодчества до величественного ампира. Но неизменной чертой православных храмов является символическое его соответствие православной вере.

православный храм

ЦИФРОВАЯ АКВАРЕЛЬ – живописная техника, которая подразумевает работу красками на водной основе. Особенность акварельных красок – их лёгкая текстура и прозрачность. Цифровая имитация акварели позволяет создавать воздушность и прозрачность рисунка, изображать игру света и тени, при этом чётко прорисовывая детали.

православный храм

Альбом карандашных зарисовок «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ» содержит цифровые картины, посвящённые наиболее красивейшим примерам сакральной архитектуры – православным храмам.

православный храм

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые архитектуре можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице АРХИТЕКТУРА проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины о наиболее замечательных образцах архитектуры.

православный храм

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

православный храм

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

православный храм

Цифровые картины альбома «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

православный храм

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

православный храм


православный храм


православный храм


православный храм


православный храм


православный храм


православный храм


православный храм


православный храм


православный храм


православный храм


православный храм


православный храм




Проект YES!PRESENTATION постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект YES!PRESENTATION рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.