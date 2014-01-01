Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом акварелей, посвящённый одному из красивейших направлений в пейзажной живописи – морскому пейзажу.
Морской пейзаж – особый жанр живописи, основой изображения которого являются картины моря. Особенность жанра заключается в сложности передачи подвижной морской стихии, бегущих по небу облаков, полёта парящих птиц.
Морской пейзаж может успокоить и умиротворить в любой ситуации, ведь вода – одна из трёх вещей, на которые можно смотреть бесконечно. Картину с морем можно повесить в любом помещении, она везде будет смотреться гармонично.
ЦИФРОВАЯ АКВАРЕЛЬ – живописная техника, которая подразумевает работу красками на водной основе. Особенность акварельных красок – их лёгкая текстура и прозрачность. Цифровая имитация акварели позволяет создавать воздушность и прозрачность рисунка, изображать игру света и тени, при этом чётко прорисовывая детали.
Альбом акварелей «МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ» содержит цифровые картины, посвящённые визуальному отображению настроения водной стихии – морскому пейзажу.
Просмотреть все цифровые картины, посвящённые природным ландшафтам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ПЕЙЗАЖИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины о наиболее замечательных уголках природы.
Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.
Цифровые картины альбома «МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.
Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.
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