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YES ! PRESENTATION|ПРЕСС-ЦЕНТР| ВОДКА – цифровой альбом о национальном спиртном напитке
ВОДКА – цифровой альбом о национальном спиртном напитке

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый самому распространённому алкогольному напитку в мире – водке.

водка

Водка – харизматичный спиртной напиток со своим неповторимым характером. Его уважают потребители всего мира и он по праву считается идеальным для сопровождения мероприятий, крупных застолий и встреч самого различного уровня.

водка

Основополагающими ингредиентами водки по праву считаются спирт, вода и натуральные пищевые добавки.

водка

Импрессионизм – направление в искусстве, ставящее целью передачу, воспроизведение непосредственных, субъективных впечатлений от действительности. Приёмы импрессионизма позволяют наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

водка

Альбом «ВОДКА» содержит цифровые картины, посвящённые самому чистому алкогольному напитку в мире – водке.

водка

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые напиткам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице НАПИТКИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

водка

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

водка

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

водка

Цифровые картины альбома «ВОДКА» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

водка

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

водка


водка


водка


водка


водка


водка


водка


водка


водка


водка


водка


водка


водка




Проект YES!PRESENTATION постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект YES!PRESENTATION рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.