Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый прекрасному и сказочному времени года – зиме.

Зима – холодное время года, при котором температура устойчиво держится ниже нуля градусов по Цельсию и часто выпадает снег.

Зима – невероятно магическая и сказочная пора, которая не имеет себе равных по многим причинам. Для каждого прелести зимы кроются в чём-то своём – от занятий активным видом спорта до чтения любимой книги под тёплым пледом в уютной обстановке дома.

Пуантилизм – стиль, который невозможно перепутать ни с чем: полотно состоит из коротких мазков круглой или прямоугольной формы. Скопление точек составляет цельное изображение. Пуантилизм – это не только направление искусства и живописи, это специфическая техника написания картин.

Альбом «ЗИМА» содержит цифровые картины, посвящённые чудесному и удивительному времени года – зиме.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые временам года, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ПЕЙЗАЖИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «ЗИМА» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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