Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новое направление цифровой живописи, основанное на нанесении краски быстрыми широкими мазками в условиях ограниченности времени – алла прима.

Алла прима – техника живописи, при которой картину завершают в один сеанс, не дожидаясь высыхания слоёв краски. Итальянский термин «Алла прима» означает «на первый взгляд» или «за один присест».

Алла прима является отличным способом освободить художника от прописывания деталей. Ограниченность времени – это фактически инстинктивный выбор цветовых смесей и форм, размеров мазка.

Просмотреть некоторые примеры реализации данного направления цифровой живописи можно на странице АЛЛА ПРИМА проекта ПИКЧЕРС.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины, выполненные в стиле алла прима, являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Больше информации о стиле цифровой живописи алла прима вы можете получить на тематической странице АЛЛА ПРИМА проекта ИНФОРМДИЗАЙН.

Проект YES!PRESENTATION постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект YES!PRESENTATION рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.