Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый водному потоку больших размеров с природным течением – реке.

Река – постоянный естественный поток воды достаточно большого объёма. При помощи рек происходит регуляция водного баланса на поверхности планеты: испаряющаяся с поверхности океана вода выпадает на сушу в виде дождя или снега, а затем с речными течениями возвращается в океан.

Движение воды в реке происходит под действием силы тяжести: так как суша расположена выше, чем океан, то речная вода, используя естественные складки рельефа, стекает вниз, к морю или океану.

Импрессионизм – направление в искусстве, ставящее целью передачу, воспроизведение непосредственных, субъективных впечатлений от действительности. Приёмы импрессионизма позволяют наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

Альбом «РЕКА» содержит цифровые картины, посвящённые лентообразному природному потоку пресной воды – реке.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые разнообразию природных ландшафтов, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ПЕЙЗАЖИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «РЕКА» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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