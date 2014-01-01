Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый созданию, построению чего-либо – строительству.

Строительство – отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды производственного и непроизводственного назначения: готовые к эксплуатации здания, строительные конструкции, сооружения, их комплексы.

Строительство является одной из крупнейших отраслей материального производства. В строительстве занято более 10% работоспособного населения страны, такова же и доля валового внутреннего продукта, создаваемого в этой отрасли.

Импасто – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. С помощью техники импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

Альбом «СТРОИТЕЛЬСТВО» содержит цифровые картины, посвящённые деятельности по возведению различных зданий и сооружений – строительству.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые разнообразным природным пейзажам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ИНДУСТРИЯ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «СТРОИТЕЛЬСТВО» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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