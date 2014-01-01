Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый красивому, сильному и благородному животному – полярному медведю.
Полярный медведь – самый большой сухопутный хищник и один из самых крупных хищников планеты. Белым медведем его называют из-за цвета шерсти, которая помогает комфортно жить на крайнем севере с его суровыми условиями.
Белый медведь уникально приспособлен к жизни на морском побережье Северного Ледовитого океана. На протяжении многих тысячелетий он бродил по обширной и нетронутой Арктике, являясь её неоспоримым хозяином.
Импрессионизм – направление в искусстве, ставящее целью передачу, воспроизведение непосредственных, субъективных впечатлений от действительности. Приёмы импрессионизма позволяют наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.
Альбом «ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ» содержит цифровые картины, посвящённые одному из самых больших и удивительных животных на нашей планете – белому медведю.
Просмотреть все цифровые картины, посвящённые миру животных, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ЖИВОТНЫЙ МИР проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.
Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.
Цифровые картины альбома «ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.
Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.
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