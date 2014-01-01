Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый невыдуманному сказочному королевству природы – осеннему лесу.
Осенний лес – удивительное зрелище, особый вид прекрасного. Яркие листья одновременно напоминают о былом тепле и вызывают предчувствие зимы и тихую грусть. Каждое дерево имеет неповторимые оттенки цветов и свой особенный наряд.
Есть в осеннем лесу что-то завораживающее, именно в это время года в лесу можно наблюдать множество красок, которых не увидишь ни летом, ни зимой. Даже запах осеннего леса совершенно другой.
Импрессионизм – направление в искусстве, ставящее целью передачу, воспроизведение непосредственных, субъективных впечатлений от действительности. Приёмы импрессионизма позволяют наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.
Альбом «ОСЕННИЙ ЛЕС» содержит цифровые картины, посвящённые красочному природному зрелищу, которым нельзя не любоваться – осеннему лесу.
Просмотреть все цифровые картины, посвящённые различного рода ландшафтам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ПЕЙЗАЖИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.
Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.
Цифровые картины альбома «ОСЕННИЙ ЛЕС» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.
Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.
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