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YES ! PRESENTATION|ПРЕСС-ЦЕНТР| МОРАЛЬ – альбом постеров-мотиваторов об общепринятых традициях
МОРАЛЬ – альбом постеров-мотиваторов об общепринятых традициях

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом мотивирующих плакатов, посвящённый сознанию обязанности человека перед другими людьми – морали.

мораль

Мораль – это условная концепция правил, принципов, оценок, норм, базирующихся на парадигме оценок злого и доброго. Это модель общественного сознания, метод регуляции поведения человека в обществе.

мораль

Правила морали формируются под влиянием общепринятых представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», поэтому зависят от общества, государственного устройства, господствующей религии и прочих социальных факторов.

мораль

Постеризация – эффект получения изображения с ограниченным количеством тонов. При использовании эффекта постеризации изображения становятся похожи на типографские плакаты, при печати которых используется ограниченное количество цветных чернил.

мораль

Мотивирующий плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

мораль

Альбом мотивационных постеров «МОРАЛЬ» содержит цифровые картины, посвящённые совокупности представлений человека о добре и зле – морали.

мораль

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам.

мораль

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

мораль

Мотивирующие плакаты альбома «МОРАЛЬ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

мораль

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

мораль

Поддержать создание мотивирующих плакатов и цифровых картин можно с помощью популярных российских спонсорских платформ: Sponsr.ru и Boosty. Если Вам нравится идея и творческая реализация, то помощь в любом объёме приветствуется (в т.ч. с предоставлением определённых бонусов благотворителям).

мораль


мораль


мораль


мораль


мораль


мораль


мораль


мораль


мораль


мораль


мораль


мораль




Проект YES!PRESENTATION постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект YES!PRESENTATION рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.